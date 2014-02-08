Türk Geliştiriciden HTC Sense 5 ve BlinkFeed Benzeri Başlatıcı: Do Launcher

HTC Sense taraflı tarafsız herkes tarafından en iyi kullanıcı arayüzü olarak gösterilir. Sense 5 ile radikal değişimleri beraberinde getiren arayüz, mart döneminde tanıtılacak One 2 modelinde Sense 6 ile yine tüm kamuoyunun dikkatini çekmeye hazırlanıyor.