Türk Geliştiriciden HTC Sense 5 ve BlinkFeed Benzeri Başlatıcı: Do Launcher

HTC Sense taraflı tarafsız herkes tarafından en iyi kullanıcı arayüzü olarak gösterilir. Sense 5 ile radikal değişimleri beraberinde getiren arayüz, mart döneminde tanıtılacak One 2 modelinde Sense 6 ile yine tüm kamuoyunun dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Sense 5 ve 5.5 sürümleri şu an için sadece HTC cihazlarda mevcut. Geliştiriciler tarafından hazırlanan kimi özel ROM'larda da mevcut olan başlatıcı, genel olarak tema şeklinde Google Play'de yer alır. HTC dışında telefon kullananlar ise özel ROM'lar ya da sadece tema formatında Sense kullanıcı arayüzünü tecrübe ederken, XDA Geliştiriciler Forumu'nun kıdemli üyelerinden 16 yaşındaki bilgisayar programcısı Türk geliştirici Doğa Özkaraca tarafından hazırlanan ve Sense 5 ile neredeyse aynı özelliklere sahip Do Launcher başlatıcı uygulaması, HTC dışında farklı telefon kullananlar için Sense kullanıcı arayüzü tadını veriyor. Do Launcher'ın özelliklerine kısaca değinecek olursak; **Sense 5 launcher animasyonları *Ekran hava durumu widget'ı *Sense 5 tema *özel RSS ekleme * Çeşitli farklı temalar 39.4MB dosya boyutuna sahip olan Do Launcher APK dosyasını dilerseniz buradan indirip elle kurulum yapabilir, dilerseniz Google Play'i ziyaret ederek yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Do Launcher ana konusu içinse forum.xda-developers adresini ziyaret edebilirsiniz. Android 4.1 Jelly Bean ve üzeri cihazlar tarafından desteklenen Do Launcher'ın henüz Beta aşamasında olduğunu belirtelim. Bu sebeple çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınız hataları Google Play yorum bölümünde belirterek uygulamanın gelişim sürecine katkıda bulunabilirsiniz. Not: Çok beğendiniz halde yorumunuz görünsün diye verdiğiniz olumsuz puanın geliştirici ve uygulamaya olumsuz yansıdığını hatırlatalım.